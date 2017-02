Pràcticament una hora abans del que estava previst la Plaça del Parc de Vila ha quedat oficialment oberta al públic. Aquesta tarda els primers curiosos ja estrenaven una plaça a la que encara queden detalls com arbres o instal•lacions de reg. Però el que més ha cridat l’atenció dels veïns no ha estat el que manca sinó el què ja hi és. Concretament el terra.



