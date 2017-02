28/02 El GEN aposta per l’eradicació per lluitar contra la Xylella

El Govern balear manté en 21 els casos de Xylella fastidiosa detectats a Eivissa. El darrer infectat ha estat localitzat a la Necròpolis de Puig des Molins i això posa en perill a més de 300 oliveres centenàries del recinte. Des del grup GEN acusen al Consell de no haver pres mesures contundents contra les seves oliveres, infectades pel bacteri, i demanen als mandataris mesures valents, que passarien per l’eradicació i no per la contenció.



