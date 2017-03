Continua la controvèrsia generada pel nou aspecte de la Plaça del Parc i que no deixa de ser un aperitiu de com quedarà finalment la nova Plaça de Vara de Rey. Els negocis de la zona ultimen els detalls per a obrir la setmana vinent, i els vianants critiquen no només el paviment del terra, sinó també com s’han col•locat elements com els bancs o les lluminàries.



