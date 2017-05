El Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’ acull fins aquest dijous l’exposició ‘Llavors’ amb una vintena de dibuixos i pintures de Pilar Mena. Una mostra on aquesta artista, i sobretot dibuixant, reflecteix el seu viatge personal per terres tant llunyanes com el Brasil i tan properes com Formentera i Eivissa…

