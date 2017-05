Can Ventosa serà l’escenari del tercer festival a favor dels nens que pateixen la malaltia del ‘Hunter’. Ara mateix hi ha a Espanya 50 boixos i boixes diagnosticats i existeix una possible cura que està pendent dels assajos clínics. Diuen que la investigació va acabar amb èxit i que l’única trava ara mateix és l’econòmica.



Relacionats