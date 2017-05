Consell d’Eivissa, ajuntaments i sector del taxi s’han reunit avui per perfilar el començament de la temporada. Una trobada on s’ha decidit fer un estudi de les dades del gps amb les necessitats reials del sector de cara a elaborar el Pla de Llicències Estacionals per les pròximes temporades. Els taxistes demanen també un major control per combatre el transport il·legal.

