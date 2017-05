12/05 Hernanz reclama 78 milions de l’Estat per a les Pitiüses

El partit socialista demanarà que l’estat inverteixi 78 milions d’euros més dels que hi ha previstos als pressupostos generals del Partit Popular. Ho farà mitjançant sis esmenes entre les que s’exigeix pressupost pel Parador, reformes de passejos marítims, una residència per a funcionaris públics de l’estat i la tarifa plana entre illes. La diputada Sofia Hernanz estendrà la ma a tots els diputats balears a Madrid per què els hi donin suport.

Relacionats