A partir de les 12 d’aquesta nit comença la vaga indefinida dels treballadors que s’encarreguen de la neteja a l’aeroport. Poc abans, a les 10, es reuniran en assemblea per decidir si compleixen amb els serveis mínims que ha decretat Foment, i que consideren completament injustos i il·legals. No volen fer feina sense cobrar, i l’empresa KLE per la que treballen els deu ja 4 pagues.



