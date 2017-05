Avui han arribat a Eivissa Ana i la seva família. Venen convidats per l’ONG Juntos a passar uns dies de vacances a l’illa i descansar d’una lluita que no els dona treva, la batalla contra el càncer. Es tracta del projecte ‘el descans del guerrer’, que vol convertir Eivissa en un lloc d’ensonyament per els joves valents que lluiten contra aquesta malaltia

