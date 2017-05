Santa Eulària ha presentat avui el primer radar de ma de l’illa d’Eivissa. Aquest dispositiu permetrà a la policia local instal•lar control de velocitats en pràcticament qualsevol lloc i en molt pocs minuts. Des de l’Ajuntament aposten per aquest sistema com a mètode per reduir la sinistralitat, per exemple, a la sortida de les escoles.



