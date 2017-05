16/05 El Petit Príncep visita Formentera

‘El Petit Príncep’, obra del genial Antoine de Saint Exupery ha estat la font d’inspiració per a na Sol Courresges-Boné, dissenyadora gràfica i artista, en la seva nova aventura creativa. La poesia i el romanticisme s’entremesclen en el curs de la traducció material de paraula a matèria que l’artista persegueix en unes obres on, com sempre, preval l’art del reciclatge, o el que és el mateix; no solament una expressió artística, sinó la intencionalitat de donar una nova vida a uns materials, en aquesta ocasió, llaunes, finestres i eines entre d’altres, que de la mà de na Sol cobren nova expressió i es tornen valuoses expressions sortides del que abans s’hauria menyspreat per vell i obsolet.



