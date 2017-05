El 50% dels turistes que ens visiten no paguen l’ecotaxa. Així ho assegura el president de la Federació Hotelera d’Eivissa, Juanjo Riera. Pel que fa a dades d’ocupació de la primera quinzena de maig, tot apunta a que no seran tan bones com ses registrades al 2016, les millors xifres en 10 anys. El que sí ha pujat enguany però, ha set la venta de paquets turístics entre el mercat britànic.



Relacionats