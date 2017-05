El passeig de Vara de Rey, obert al públic des del passat mes d’abril,torna a estar aixecat, tal i com els hi dèiem ahir. Les obres no estan recepcionades, segons l’Ajuntament de Vila, des d’on assegueren que durant les pròximes setmanes continuaran les feines per fer una sèrie de millores. Mentre que alguns vianants ja estan cansats d’obres, altres volen el millor per la ciutat.



