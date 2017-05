La bassa de reg de Formentera entrarà en funcionament la propera tardor. Així ho ha anunciat avui el Conseller balear de Medi Ambient, Vicenç Vidal en una visita a les instal·lacions. Vidal ha estat també a la finca de Can Marroig, on s’ha trobat amb els integrants del curs d’ocupació i formació gestionat per l’IBANAT.

