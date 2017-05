L’alberg pirata de Sant Antoni té cèdula d’habitabilitat per només set persones. Així ho han explicat des del Consell d’Eivissa on asseguren que hi ha un expedient obert des del passat mes de febrer, però que podria quedar en res si no s’aconsegueix demostrar que existeixen infraccions turístiques. De moment el que més consistència té són les possibles infraccions per urbanisme, per la que Sant Antoni ha obert dos expedients.



