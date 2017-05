El Grup Municipal de Vila ha abandonat avui el ple després que l’alcalde Rafa Ruiz assegurés que el PP podria tenir un grup municipal a les presons de Picassent i Soto del Real. Els populars diuen que no els agrada el to que estan prenent els plens i amenacen amb tornar a abandonar la sala en cas que torni a passar. Ruiz diu que la ciutadania no entendrà la seva actitud.



