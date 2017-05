Alex Ponce és un eivissenc voluntari de la ONG Proem-Aid. Fa dos mesos va estar a a l’illa de Lesbos, ajudant en el rescat marítim de persones que fuguen de la guerra de Siria. Per poder adquiirir uns motors per una millor embarcació, el dia 27 s’organitza la festa El mojito solidari al Bay Bar de Sant Antoni. Només falten 11.000 euros per aconseguir l’objectiu.



