El Govern balear traslladarà una declaració institucional a Madrid per exigir les mateixes condicions que canàries en els descomptes a residents, si finalment s’aprova la bonificació del 75% per als trajectes inter-illes només a Canàries. Tothom a balears, però, dóna per fet que el descompte serà per als dos arxipèlags

