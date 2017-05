26/05 L’hora de la veritat per al Formentera

Aquest diumenge arriba l’hora de la veritat per al Formentera en un partit de tornada amb el Deportivo Alavés ‘B’ on els pitiusos s’hi juguen l’ascens directe a segona ‘B’. Els d’en Tito García Sanjuán parteixen amb un avantatge de dos gols de l’anada, però no val a badar.

