La Penya de Santa Eulària també vol ser equip de Segona B. Les aspiracions dels de Dani Mori per aconseguir-ho passen per superar a l’Alzira en el partit de tornada de la seva eliminatòria. A Santa Eulària els locals guanyaren 2-1 gràcies a uns minuts finals on la Penya va mostrar la seva millor cara, un aspecte que intentaran mantenir els 90 minuts restants.



