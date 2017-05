Tot i la senyalització i la restricció de vehicles als penya segats de Platges de Comte, avui hem trobat a la zona cotxes que aparquen a la vora de la via i no a l’aparcament dissuassori. Això fa que, per exemple, els autobusos no puguin donar la volta i hagin de sortir marxa enrere. Des de l’ajuntament han dit que la setmana que ve es reforçarà la senyalització.

