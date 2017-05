Jornada històrica la d’ahir diumenge per al Formentera, que la propera temporada militarà a Segona ‘B’ amb tots els mèrits després de derrotar tant a l’anada com a la tornada al Deportivo Alavés B en un plai-off on els al·lots d’en Tito han sabut desplegar el joc que els caracteritza, però tabmbé han sabut patir i suportar la presió d’un rival que no ho ha posat gens fàcil

