30/05 Alcaraz declara davant el jutge

La regidora de Governació de Sant Antoni, Aida Alcaraz, ha comparegut avui davant el jutge Santiago Pinsach per respondre a les acusacions d’assetjament laboral fetes pel cap de policia del municipi, Javier Verdugo. Acompanyada per l’alcalde i alguns regidors del municipi, Alcaraz s’ha limitat a respondre a les preguntes del jutge i s’ha acollit al seu dret a no declarar a les qüestions fetes per l’acusació. Ara el jutge ha de decidir si obre vista oral contra la regidora portmanyina.



