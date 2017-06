El gerent de l’Àrea de Salut de les Pitiüses reconeix que no troben metges per aconseguir omplir totes les places de facultatiu que té l’Hospital de Can Misses. Falten cinc radiòlegs i personal per cobrir baixes i vacances al 061, a Urgències i a Atenció Primària. Ho ha explicat Josep Balanzat durant la presentació de la residència per a personal sanitari que ja han fet servir dos metges.

