02/06 Es Martell no ha pogut obrir-se encara

Les obres del nou edifici des Martell ja haurien d’estar acabades, de no ser per un error logístic del proveïdor de material. Tot i això Autoritat Portuària espera que durant el cap de setmana es pugui acabar i obrir-se a tot el públic que hi vulgui passejar. La polèmica sobre aquest edifici no està tancada i és que tant autoritat portuària com la concessionària parlen ara d’un espai on es poden realitzar esdeveniments. Alguns sectors temen que s’estigui privatitzant la part de baix de la plaça.



