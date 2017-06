Les taquilles de l’estació marítima de Formentera no entraran en servei, com a mínim, fins el quinze de juny. Un retard de 25 dies sobre la data fixada per l’APB que les navilieres al·leguen que es produeix a causa de la manca d’instal·lacions elèctriques i informàtiques, cosa que les obliga a romandre a les casetes provisionals fins que puguin disposar dels serveis necessaris.

