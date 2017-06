La vaga d’estibadors convocada a nivell nacional no ha tingut gairebé cap efecte a les Pitiüses. A Eivissa només un ha arribat un vaixell de càrrega i no s’ha vist afectat per unes aturades que es realitzen a les hores imparells del dia. El personal de l’estiba alerta que dimecres les seves aturades poden tenir efectes molt adversos pel funcionament del port.

