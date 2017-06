‘Un tros d’Illa’ és el títol escollit per na Raquel Caramazana i en Gustavo Fernández ‘Pitu’ per a la mostra en comú que ens presenten aquest dies a la sala de l’ajuntament vell de Formentera, una autèntica sinèrgia entre la joieria i el dibuix que pren la menor de les Pitiüses com a necessària i efectiva inspiració.

Relacionats