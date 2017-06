El segon dia de vaga d’estibadors als ports de tot l’estat s’ha saldat a Eivissa amb retards de poc menys d’una hora en la sortida d’un vaixell de càrrega que havia de sortir cap a Barcelona a les 10 i no ho ha pogut fer fins les onze. Els empresaris reconeixen que la vaga no està tenint efectes a les Pitiüses i només el sector de la construcció ha pres mesures per si les accions dels treballadors van a més.

