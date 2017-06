En Tito García Sanjuán renovarà per dues temporades més com a tècnic del Formentera. Així ho ha fet públic el club després d’arribar a un acord amb l’entrenador, que comptarà amb el suport d’un ajudant i un preparador físic a partir del nou curs. En quant a baixes, Adrian, Piña i Abel no continuaran i s’intentarà confeccionar una plantilla de vint jugadors.



Relacionats