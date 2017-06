L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha volgut desmentir avui que cap metge vagi a pagar 450 euros al mes per dormir a la residència habilitada a l’edifici de l’antic Can Misses. Avui hem tornat a visitar les habitacions i l’aspecte és ben diferent al que presentava fa una setmana. Actualment hi ha un metge residint però en pocs dies es podria incorporar un altra facultatiu.

