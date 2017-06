12/06 El Consell donarà cases de Peons de Camins a l’Ibavi i el PP parla de cortina de fum

El Consell insular vol donar a l’Ibavi tres casilles de Peons de Camí perquè habiliti sis apartaments i els introdueixi al mercat de lloguer de protecció oficial. És una de les darreres mesures anunciades per la vicepresidenta Viviana de Sans per pal•liar els problemes d’habitatge a Eivissa. El PP considera que es tracta d’una cortina de fum i diu que podem no hauria de donar suport a Vicent Torres si continua impulsant la legalització de pisos turístics.



