El Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’ acull fins aquest divendres l’exposició ‘Islas’, mostra on el pintor Fran Lucas s’ajuda de materials diversos per a recrear paisatges de la seva Formentera de fars amb arrels i mar solcada de velers. Tota una expressió artística que ens apropa al particular imaginari d’aquest artista nascut a Conca i resident a Formentera.

