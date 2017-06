L’Aliança per la Gestió sostenible de l’Aigua d’Eivissa i Formentera ha presentat avui la seva campanya de sensibilització per cridar als turistes a no malgastar aigua. Sectors turístics privats, administracions i grups ecologistes ajunten esforços sota el lema “Viu l’illa, Cuida l’aigua” que enguany, i per arribar als residents, també serà presents a les factures d’Aquàlia.

Relacionats