Els inspectors de la Unió Europea que han de decidir com combatre la Xylella a les oliveres d’Eivissa ja estan aquí. El conseller Vericad els acompanyarà durant dos dies i els productors d’oli asseguren que el procés s’està duent amb absoluta opacitat. La preocupació és palpable a indrets com a Sant Carles, allà 12 arbres que els veïns consideren “icònics” estan infectats per aquest paràsit.

