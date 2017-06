19/06 El Consell insisteix en què la contenció és “l’única solució viable” contra la Xylella

Els auditors de la unió europea que han d’avalar la feina que el Consell d’Eivissa està fent per lluitar contra la plaga de Xylella Fastidiosa ja han marxat d’Eivissa. Des del consell es mostren optimistes amb la decisió final que puguin prendre els tècnics. El conseller Vericad els ha explicat que la contenció és l’única mesura viable a Eivissa i que el Consell no té mitjans per a procedir a l’eradicació.

Relacionats