20/06 Les salineres esperen el Pla de Gestió que podria arribar a mitjans de 2018

El Govern balear espera poder aprovar a mitjans de l’any que ve el pla sectorial que regula l’activitat de la salinera del Parc Natural de Ses Salines. Són les conclusions de la comissió salinera que no es reunia des de fa 6 anys. Des de l’empresa promotora no mostren optimisme ja que diuen que no és la primera reunió en aquest sentit que han tingut i mai s’ha arribat a cap solució. Diuen que mentre no existeixi aquest pla, cada any es deixen de vendre més de 270 mil euros en sal eivissenca.



