Regular l’habitatge construït a fi de retornar l’oferta turística al·legal a habitatge habitual. Aquesta és l’opció triada pel Consell insular de Formentera per a fer front al problema d’habitatge existent a l’illa. D’altra banda, també s’han habilitat una quarantena de places per a allotjar a socorristes, bombers i d’altres efectius necessaris per a la temporada estival.

