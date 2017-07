Les quatre farmàcies de Formentera s’han quedat durant gran part d’aquest dimarts sense subministrament de nous medicaments. La causa ha estat el canvi disposat per Autoritat Portuària de Balears, que a partir d’avui i en hores punta, no permet que els repartidors arribin fins la barca amb el vehicle per a descarregar. Els farmacèutics es queixen de que ningú els ha avisat i temen que els problemes es repeteixin els propers dies.

Relacionats