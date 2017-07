10/17 El PP d’Eivissa fa balanç de la legislatura de Rajoy

El PP d’Eivissa ha fet balanç positiu del primer any de govern de Mariano Rajoy durant aquesta legislatura, el sisè com a president del govern del popular. El diputat José Vicente Marí Bosó i el senador Santi Marí reconeixen que aquesta legislatura es caracteritza per la necessitat d’arribar a acords amb altres partits. Es feliciten d’haver aconseguit el descompte del 75% en vols interilles i de que en sis anys no han hagut prospeccions a la mediterrània.

