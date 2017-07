11/07 500€ per dormir a una cabanya des Polvorí

Més de 100 persones estan vivint a l’antic polvorí militar de Santa Gertrudis. La propietat lloga uns llits que assoleixen els 500 euros al mes i que en molts casos s’instal•len en tipis, cases desmuntables i, fins i tot llits que col•loquen sobre palets als antics túnels. A tot això s’estan fent obres per les quals els propietaris no tenen permís i les quals l’ajuntament no ha pogut comprovar perquè se li ha negat l’entrada, en diverses ocasions, a la policia local de Santa Eulària.

