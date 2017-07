12/07 Activitat frenètica a les portes d’una festa a Es Polvorí

Des de fa unes hores es el recinte des Polvorí a Santa Gertrudis es viu una activitat frenètica. Avui hi ha prevista una activitat multitudinària i des de darrera hora de la tarda són desenes els cotxes que entren i surten del recinte, en molts casos, conduits per persones amb el rostre cobert per no ser filmat. Santa Eulària encara no ha pogut entrar al recinte per comprovar les irregularitats que ahir va destapar la TEF i el Consell diu que la responsabilitat és del consistori.

