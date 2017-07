L’Ajuntament de Santa Eulària ha ordenat el desallotjament immediat es polvorí a Santa Gertrudis. Aquest matí tècnics de medi ambient, urbanisme i activitats han visitat el recinte escoltats per la Policia Local i Guàrdia Civil. Allà els agents han constat com tot estava ple per fer una trobada de xamans per la qual no tenien permís, així com diferents obres per les que no existeix cap tipus de llicència.

Relacionats