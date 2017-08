El concert dels Projecte Mut serà enguany el plat fort de les festes de Santa Maria de Formentera. Si bé la Comissió de Festes havia anunciat setmanes enrere que no s’organitzarien actes, el suport d’antics integrants de l’entitat ha fet possible un any més la celebració de les festes de la terra de Formentera.

Relacionats