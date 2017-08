L’Aliança Mar Blava podria portar a fiscalia el veto de la mesa del congrés a la tramitació de la Llei que vol declarar la Mediterrània lliure de prospeccions. Asseguren que l’informe en el que es van emparar tant el PP com Ciutadans està ple de falsedats i han demanat conèixer l’autor per a denunciar-lo per prevaricació.



