11/08 Tres unitats de Salvament Marítim atenent emergències sense aturar

Entre dimecres i dijous Salvament Marítim va mantenir en activitat constant a dos embarcacions i un helicòpter en aigües de les Pitiüses. El motiu és la tempesta que va aixecar molt mala mar, sobretot a la zona de Cala Saona a Formentera.

Allà és on aquesta embarcació, Adavis 2, va patir una avaria després de rompre l’hèlix del seu motor amb la cadena d’una àncora. Va necessitar que el Salvamar Markab el remolqués fins a l’únic port on tenien disponibilitat per acollir-lo, el de Sant Antoni. Durant el trajecte una dona va patir una indisposició i va necessitar suport metge, motiu pel qual la van haver de rescatar amb helicòpter.

En total dos persones van necessitar assistència metge, aquesta dona i un home que va patir diferents traumatismes que li van provocar fractures a diverses costelles.

A més de les dos embarcacions i l’helicòpter de Salvament Marítim, diverses empreses privades també van prestar, en molts casos desinteressadament, servei d’auxili a algunes embarcacions què, durant la tempesta, van viure un autèntic malson. Entre elles el iot del Princep Abdulaziz que la nit del 9 d’agost va rescatar als tripulants iot Sweet Chariot que s’havien quedat a la deriva sense sistemes de navegació.



