N’Olga López i n’Emilia Brussoni tornen a ajuntar forces creatives aquest dies al Centre Artesà Antoni Tur “Gabrielet” de Sant Francesc per a oferir-nos una mostra conjunta dels seus treballs, tant pictòrics com basats en el tèxtil, sota el títol ‘Aigua’. L’aigua, doncs, com a element inspirador indestriable de la realitat illenca, esdevé l’eix vertebrador d’una exposició que podeu visitar fins el proper dijous 17.

