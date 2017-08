El Grup Playa Sol ha assegurat avui que els resultats de l’anàlisis de l’aigua realitzats a l’hotel The New Algarb són correctes. Aquest cap de setmana ha hagut un focus de gastroenteritis lleu a l’hotel que ha afectat a 50 persones i una embarassada que hagut de ser ingressada. Encara es desconeixen les causes.

