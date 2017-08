La deixalleria de Formentera ha augmentat enguany tant en nombre d’usuaris com de vehicles que fan servir el servei. Des de la Conselleria de Medi ambient s’anima la gent a fer-ne us a l’hora de dipositar-hi residus especials, ja que s’ajuda a la sostenibilitat tant mediambiental com econòmica de l’illa.

