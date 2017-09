Vuit ovelles mortes i tres de ferides, aquest ha estat el balanç d’un nou atac de cans a un ramat d’ovelles a la zona des Arenals, a Formentera. El propietari de les ovelles va poder gravar l’atac dels cans i espera que els puguin identificar. Des de la Cooperativa del camp es demana a d’altres afectats per atacs similars que denunciïn els fets, ja que hi ha constància que aquest darrer episodi no és un fet aïllat

